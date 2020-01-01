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Карантин продлили до 30 апреля: Названо условие его отмены

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Решение будет приниматься с учетом ситуации с ОРВИ и гриппом.
Карантин продлили до 30 апреля: Названо условие его отмены
Карантин продлили до 30 апреля: Названо условие его отмены
EPA/UPG

Карантин в Украине продлили до 30 апреля. Однако его могут отменить вообще. При каких условиях это возможно, рассказал глава Минздрава Максим Степанов на заседании правительства.

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Так, 17 февраля, в среду, Кабмин принял постановление Минздрава о продлении карантина. Ограничения будут действовать минимум до 30 апреля.

Вместе с этим в Украине был введен адаптивный карантин. Речь идет о возвращении зонирования областей в зависимости от ситуации с COVID-19.

Адаптивный карантин на территории всей страны власти отменят или пересмотрят в том случае, если в 50% регионов будут выполнены условия “зеленой зоны“.

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При этом, рассматриваться будет не только показатель заболеваемости коронавирусом, но и уровень заболеваемости гриппом, а также ОРВИ, объяснил Степанов. Кроме того, будет изучен коэффициент выявления COVID-случаев ПЦР-тестами.

По словам министра, Украина должна стремиться к “зеленому уровню“.  

“У нас есть определенное количество людей, которые не обращаются за тестированием, за медицинской помощью, а просто фиксируют, что у них респираторное заболевание и берут больничный“, – объяснил Степанов решение изучать ситуацию с ОРВИ для отмены карантина.

Ранее сообщалось, что Степанова предлагают уволить из-за срыва сроков COVID-вакцинации.

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Теги: карантин, Минздрав, коронавирус, COVID-19, Украина
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