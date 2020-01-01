Стало известно, кто поможет инвесторам в Украине

Сопровождать вкладчиков будет управление по привлечению инвестиций.

Инвесторам в Украине будет помогать офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest.

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Об этом стало известно из публикации в Телеграм-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Уточняется, что украинцев будут поддерживать от самого старта. При этом инвесторам обеспечат сопровождение на весь период реализации проекта.

Специальную уполномоченную структуру назначило правительство. Тем самым был введен в действие закон об инвест-нянях, который накануне подписал президент Владимир Зеленский.

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Речь идет о документе, в котором прописано улучшение инвестиционного климата в государстве. Он предусматривает поддержку проектов со значительными инвестициями. Ранее гарант пообещал благоприятные условия и гарантии украинским инвесторам.

Определение сопровождающей структуры поспособствует восстановлению инвестиционной активности. Также наряду с этим инвестиционную среду возродят успешные кейсы по приватизации, концессии и индустриальные парки.

Напомним, ранее мы писали, что названы банки, которые пройдут оценку устойчивости.

