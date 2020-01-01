"Светофорный" карантин вернулся: Как работают школы и вузы

С понедельника Украина вернется к прошлогодней модели карантина с "красными", "желтыми" и "зелеными" зонами.

В среду, 17 февраля, Кабмин утвердил новый план карантинных мероприятий, в связи с чем внесены соответствующие поправки в работу учебных заведений страны. Об этом информирует в своем Телеграм министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Читай также: Зеленский создал Консультативный совет

Он сообщил, что с 22 февраля вся территория Украины по умолчанию попадает в “желтую“ зону карантина, что среди прочего означает запрет на посещение учебных заведений в некоторых случаях.

Так, очное обучение в школе или вузе временно прекращается, если на профилактической самоизоляции по причине контакта с подтвержденным “ковидным“ больным оказалось более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Читай также: Абитуриентам из Крыма и ОРДЛО дадут новые льготы: Подробности

Кроме того, в “желтой“ зоне проводить массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) можно только с участием не более чем одной группы/класса и только без зрителей (посетителей).

Если населенный пункт или территория решением государственной комиссии будет отнесена в “красную“ зону карантина, то продолжить обычную работу смогут только детские сады, специальные учебные заведения и 1-4 классы школ. Все остальные категории учащихся переходят на дистанционное обучение.

Напомним, Украина возвращается к модели адаптивного карантина. Новые/старые правила должны вступить в силу со следующей недели.