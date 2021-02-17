Нардепы обратятся в КСУ из-за назначения Шкарлета министром

Было набрано достаточное для обращения количество голосов.

Депутаты собрали 45 необходимых подписей, чтобы оспорить в суде решение ВР о назначении министром образования Сергея Шкарлета.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на замглавы партии Голос Инну Совсун.

Под обращением подписались представители Голоса, Европейской солидарности и еще несколько депутатов-мажоритарщиков. Документ планируют передать в Конституционный суд 22 февраля.

Мы призываем суд отменить постановление Верховной Рады о назначении Шкарлета министром из-за нарушения закона о персональном голосовании депутатов, - уточнила Совсун.

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Ранее сообщилось, что во время утверждения на посту министра Шкарлета было замечено кнопкодавство в зале заседаний. По факту нарушения депутатской процедуры голосования в Генпрокуратуре возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее мы писали, что 70% школьников хотят учиться на “дистанционке“, но родители против.

