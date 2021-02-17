Около 100 депутатов объединились для защиты религиозных общин
В Украине появилось новое депутатское объединение “За межконфессиональный мир в Украине“. Депутат “Слуги народа“ Александр Качура объяснил, что будут делать политики. Считается, что они займутся защитой религиозных общин. Подробности передает “PavlovskyNews“.
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Так, по словам Качуры, предыдущие власти занимались разделением по религиозному признаку. Также якобы были факты вмешательства в деятельность церквей и конфессий.
Новое объединение будет заниматься защитой имущественных прав религиозных общин, а также останавливать “рейдерские захваты“ храмов.
Депутат отметил, что информацию о нарушении прав конфессий будет получать команда юристов. Затем данные будут передавать в государственные органы.
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“Слуга“ отметил, что в объединение “За межконфессиональный мир в Украине“ входят около 100 депутатов из различных фракций. Диалог с руководителями конфессий начнется в ближайшее время, отметил Качура.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму проходят массовые задержания крымских татар.