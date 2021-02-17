Политики хотят остановить "рейдерские захваты" храмов.

Около 100 депутатов объединились для защиты религиозных общин УНИАН

В Украине появилось новое депутатское объединение “За межконфессиональный мир в Украине“. Депутат “Слуги народа“ Александр Качура объяснил, что будут делать политики. Считается, что они займутся защитой религиозных общин. Подробности передает “PavlovskyNews“.

Читай также: Сытника могут уволить с поста директора НАБУ: Появился текст закона

Так, по словам Качуры, предыдущие власти занимались разделением по религиозному признаку. Также якобы были факты вмешательства в деятельность церквей и конфессий.

Новое объединение будет заниматься защитой имущественных прав религиозных общин, а также останавливать “рейдерские захваты“ храмов.

Депутат отметил, что информацию о нарушении прав конфессий будет получать команда юристов. Затем данные будут передавать в государственные органы.

Читай также: Карантин продлили до 30 апреля: Названо условие его отмены

“Слуга“ отметил, что в объединение “За межконфессиональный мир в Украине“ входят около 100 депутатов из различных фракций. Диалог с руководителями конфессий начнется в ближайшее время, отметил Качура.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму проходят массовые задержания крымских татар.