"Доступные лекарства": Как получить препараты по программе

Электронный рецепт приходит на телефон.

В НСЗУ (Национальной службе здоровья Украины) объяснили, как люди могут воспользоваться программой “Доступные лекарства“. С ее помощью препараты можно получить бесплатно, или по уменьшенной цене. Подробности передает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что для получения лекарств по программе пациенту необходимо сначала обратиться к врачу, с которым заключена декларация. Он выпишет электронный рецепт. В последнем будет указано международное непатентованное название действующего вещества или препарата.

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После обращения к врачу на телефон должно прийти сообщение с кодом электронного рецепта, его необходимо предоставить в аптеке. Если у человека нет телефона, то необходимые данные врач передаст в бумажном варианте.

“Пациент может получить лекарства по Государственной программе реимбурсации в любой аптеке, имеющей договор с НСЗУ. Независимо от места жительства или места, где врач выписал электронный рецепт“, – отметили в службе.

Ранее стало известно, что в Украине до 30 апреля продлили карантин. В Минздраве назвали условие его отмены.