В Украине будут лучше защищать имущество нетрудоспособных лиц

Кабмин утвердил соответствующий законопроект.

Кабинет министров сегодня, 17 февраля, утвердил законопроект, который предусматривает улучшение защиты имущественных прав нетрудоспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена. Скоро его зарегистрируют в Верховной раде, сообщила пресс-служба ведомства.

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В Гражданском Кодексе будет уточнена категория лиц, нуждающихся в установлении опеки и заботы.

Нетрудоспособные украинцы смогут самостоятельно определять свои нужды, которые опекуны будут обязаны учитывать, осуществляя управление их имуществом.

Органы опеки должны будут контролировать деятельность опекунов. Это регламентирует подзаконный акт (его ещё предстоит разработать).

Согласно закону, опекун должен будет подавать в орган опеки отчет про свою деятельность по защите прав и интересов подопечных лиц.

Кроме того, законопроект обязывает опекунов возмещать нанесенный подопечному имущественный вред и возвращать ему доходы, полученные от управления имуществом подопечного.

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Лица, над которыми закончена опека, смогут требовать компенсации имущественного вреда, нанесенного им в связи с ненадлежащим исполнением опекуном своих обязанностей.

В свою очередь, органы опеки должны будут в обязательном порядке требовать от опекуна компенсации имущественного вреда, нанесенного подопечному лицу.

Напомним, сегодня, 17 февраля, Верховная Рада утвердила в первом чтении законопроект, который предусматривает легализацию в Украине частных детективов.