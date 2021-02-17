Стало известно, какой COVID-вакцине больше всего доверяют украинцы

По данным опроса, больше всего украинские пациенты уверены в качестве препарата Pfizer.

Около 23% граждан Украины считают качественной COVID-вакцину Pfizer/BioNTechс американско-немецкого производства.

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Об этом со ссылкой на данные опроса компании Research & Branding Group сообщает Интерфакс-Украина.

Также доверие у пациентов из Украины возникло к вакцине AstraZeneca/Oxford, выпущенной Швецией совместно с Британией. Ей отдало предпочтение 16% респондентов. Еще 12% опрошенных готовы поверить в эффективность и безопасность препарата Moderna, разработанного США.

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Также, по данным опроса, 44% украинцев сомневаются, что отечественная медицина сможет успешно провести вакцинацию населения. Примерно 35% опрошенных думают, что система здравоохранения в Украине только частично справится с этой процедурой. А всего 20% верят в светлые перспективы задумки с иммунизацией.

Кроме того, 39% украинцев полагают, что прививки спасут от эпидемии и помогут вернуться к нормальной жизни. Немного меньше, 36%, думают, что вакцинация ничего не даст, а 25% не нашлись, что ответить.

Напомним, ранее мы писали, что украинских медиков начали готовить к COVID-вакцинации.

