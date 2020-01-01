В Украине разоблачили крупнейшую международную группу хакеров

У компаний из Европы и США требовали деньги за неразглашение украденных данных.

В Киеве Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по ликвидации мощной хакерской группировки, участники которой атаковали компании Европы и США, похищали информацию, а потом требовали деньги за её неразглашение. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читай также: Хакеры атакуют украинцев под предлогом COVID-вакцинации

Установлено, что с сентября 2020 года группа украинских хакеров, использую так называемую программу-вымогатель “Egregor Ransomware“, предназначенную для похищения персональных данных, паролей, логинов и платежных данных, осуществила массовые вмешательства в работу серверов европейских и американских компаний.

За неразглашение украденной информации хакеры требовали значительные денежные средства. По предварительной информации, хакерским атакам подверглись 150 иностранных компаний. Ущерб оценивается в 80 млн долларов.

Читай также: Хакеры пытались взломать приложение “Дія“, но не смогли – Минцифра

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 189 и ч. 2 ст. 361 УК Украины. Организатору хакерской группировки и её участникам сообщили подозрение в совершении преступления. Следствие продолжается.

Ранее в Тернопольской области правоохранители задержали хакера, который “прославился“ на весь мир. Он причастен к фишинговым атакам на банки 11 стран.