Украина вышла еще из одного договора СНГ

В Кабмине заявляют о бесполезности старого соглашения.

Украина и дальше рвет отношения с СНГ facebook.com/KabminUA

Украина вышла из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, которое действует в рамках СНГ с 1992 года. Такое решение в среду, 17 февраля, утвердил Кабинет министров на своем заседании, которое транслировалось онлайн.

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Согласно пояснительной записке, решение мотивируется тем, что за время существования данного соглашения, Украина так и не увидела его практической реализации.

“Выход Украины из указанного Соглашения не повлияет на интересы украинских граждан и на способность государства должным образом защищать национальные интересы, а также не повлияет на возможности Украины в противодействии попыткам Российской Федерации легитимизировать временную оккупацию части суверенной территории нашего государства“, - говорится в документе.

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Также одной из причин для выхода из соглашения стало его противоречие с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках своих евроинтеграционных устремлений.

Напомним, Украина выйдет из соглашения СНГ, которое касается совместной работы в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и интеллектуальной собственности.