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Украина достроит дамбу, чтобы вода не попала оккупантам в Крым

Комментариев: 1
Речь идет про Северо-Крымский канал.
Северо-Крымский канал
Северо-Крымский канал
facebook.com/ppu.gov.ua/

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич против подачи воды на оккупированный полуостров до его деоккупации. Чтобы полностью исключить попадание воды оккупантам, планируют достроить дамбу на Северо-Крымском канале, сообщил в Facebook Кориневич.

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По его словам, дамба на 107 километре Северо-Крымского канала позволит максимально исключить попадание воды во временно оккупированный Крым, а также улучшит мелиорацию южных районов Херсонской области.

Вопрос достройки дамбы Кориневич обсудил во время встречи в Таврийске с начальником Управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем интервью “Радио Свобода“ заявил, что восстановление подачи воды в аннексированный Крым возможно только после его деоккупации. 

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Теги: Крым, оккупанты, вода, канал, дамба
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Комментариев (1)
МаксимУм    17.02.2021, 17:32
Оценка:  0
МаксимУм
Пусть камни с неба пьют.
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