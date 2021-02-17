Украина достроит дамбу, чтобы вода не попала оккупантам в Крым

Речь идет про Северо-Крымский канал.

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич против подачи воды на оккупированный полуостров до его деоккупации. Чтобы полностью исключить попадание воды оккупантам, планируют достроить дамбу на Северо-Крымском канале, сообщил в Facebook Кориневич.

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По его словам, дамба на 107 километре Северо-Крымского канала позволит максимально исключить попадание воды во временно оккупированный Крым, а также улучшит мелиорацию южных районов Херсонской области.

Вопрос достройки дамбы Кориневич обсудил во время встречи в Таврийске с начальником Управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем интервью “Радио Свобода“ заявил, что восстановление подачи воды в аннексированный Крым возможно только после его деоккупации.