В Ровно горело здание облсовета

Спасателям удалось ликвидировать возгорание.

В Ровное горело здание облсовета. Пожар возник в одном из кабинетов. Фото с места происшествия и подробности сообщила пресс-служба ГСЧС.

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По имеющимся данным, пожар произошел в среду, 17 февраля. В 14:59 к спасателям обратились сотрудники областного совета, сообщив, что в одном из кабинетов на 2 этаже наблюдается задымление.

В ГСЧС отметили, что к зданию облсовета была отправлены 5 пожарно-спасательных отделений Ровно. На месте происшествия работали 40 человек специалистов, а также пожарно-спасательная техника.

Фото с места происшествия ГСЧС

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Спасатели эвакуировали 45 человек из административного здания, в 15:40 огонь был локализован, а затем его полностью потушили.

Известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

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