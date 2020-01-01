В Харькове адвокаты продавали должности в ГБР

Предприимчивых юристов задержали сотрудники ГБР, куда якобы и должен был трудоустроиться их клиент.

В Харькове правоохранители задержали двух адвокатов, которые за 15 тысяч долларов продавали должность в полтавском территориальном управлении ГБР. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Отмечается, что юристы, работающие на территории Харьковской области, решили обманным путем выманить крупную сумму денег у гражданина, который участвовал в конкурсе на замещение должностей в полтавском управлении ГБР.

“Реализуя преступный умысел, адвокаты заверили, что действуют в сговоре с руководством ГБР и членами конкурсной комиссии. В случае уплаты мужчиной 15 000 долларов США обещали обеспечить ему победу в конкурсе и дальнейшее трудоустройство в ГБР“, - говорится в сообщении.

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14 февраля правоохранители задокументировали передачу первой части взятки в сумме 1000 долларов США. 17 февраля состоялась передача остатка в сумме 14 000 долларов США. В этот момент обоих адвокатов и задержали.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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“Пусть эта ситуация станет примером для тех, кто думает, что должность в ГБР можно купить. Еще раз подчеркиваю, ГБР не допустит противоправной деятельности своих работников, а также влияния на них“, - заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Напомним, патрульный продавал информацию об украинцах всем желающим. ГБР задержало предприимчивого сотрудника патрульной полиции Хмельницкой области.