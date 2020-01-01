Отравление лицеисток: расследуется доведение до самоубийства

Семиклассницы увидели в соцсети видео с призывом выпить "Дротаверин".

Правоохранители открыли уголовное производство из-за отравления двух семиклассниц лицея в городе Боярка (Киевская область) по статье о доведении до самоубийства несовершеннолетних. Об этом проинформировала пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

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В частности, уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 120 Уголовного Кодекса Украины.

По данным следствия, две семиклассницы лицея увидели в социальной сети видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата "Дротаверин" и решили попробовать. Во время перерыва девочки купили в аптеке "Дротаверин". Каждая из них выпила по 40 таблеток этого медпрепарата.

Семиклассниц обнаружили в бессознательном состоянии и вызвали сразу врачей. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летнего ребенка. Состояние её 12-летней подруги средней тяжести.

По предварительным данным, несовершеннолетняя умерла от отравления "Дротаверином". У нее резко упало артериальное давление и остановилось сердце.

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Следствие продолжается. Выясняются все обстоятельства этой трагедии. Областная прокуратура взяла дело на особый контроль.

Ранее стало известно, что в Кременчуге госпитализировали троих подростков 14-16 лет с подозрением на отравление алкоголем.