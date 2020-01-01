Безвиз для украинцев заблокирован еще на несколько месяцев – посол ФРГ

Из-за пандемии и карантина безвиз для украинцев сейчас не работает.

Пройдет минимум еще несколько месяцев прежде, чем украинцы снова получат возможность свободно путешествовать в страны Евросоюза. Об этом в ходе онлайн-встречи заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

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“Мы все очень зависим от пандемии… то, что я знаю, мои коллегии в Германии работают над тем, чтобы украинские заробитчане могли приехать на фермы собирать фрукты и клубнику… Сейчас нам нужно найти другую легальную базу“, - отметила Фельдгузен.

Как рассказала госпожа посол, немецкое посольство в Киеве отправляло в Берлин уже четыре отчета о ситуации с коронавирусом в Украине. В последнем таком отчете отмечалось, что ситуация в Украине лучше, чем в Германии.

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“Я боюсь, что это (ограничения на поездки, - ред.) будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации будет помогать“, - добавила Фельдгузен.

Напомним, жесткий локдаун, введенный в ФРГ на фоне резкого роста коронавирусной инфекции в середине декабря 2020 года, продлен до 7 марта.