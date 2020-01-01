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Безвиз для украинцев заблокирован еще на несколько месяцев – посол ФРГ

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Из-за пандемии и карантина безвиз для украинцев сейчас не работает.
Посол Германии не ждет быстрого возобновления безвиза
Посол Германии не ждет быстрого возобновления безвиза
кадр из видео

Пройдет минимум еще несколько месяцев прежде, чем украинцы снова получат возможность свободно путешествовать в страны Евросоюза. Об этом в ходе онлайн-встречи заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

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“Мы все очень зависим от пандемии… то, что я знаю, мои коллегии в Германии работают над тем, чтобы украинские заробитчане могли приехать на фермы собирать фрукты и клубнику… Сейчас нам нужно найти другую легальную базу“, - отметила Фельдгузен.

Как рассказала госпожа посол, немецкое посольство в Киеве отправляло в Берлин уже четыре отчета о ситуации с коронавирусом в Украине. В последнем таком отчете отмечалось, что ситуация в Украине лучше, чем в Германии.

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“Я боюсь, что это (ограничения на поездки, - ред.) будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации будет помогать“, - добавила Фельдгузен.

Напомним, жесткий локдаун, введенный в ФРГ на фоне резкого роста коронавирусной инфекции в середине декабря 2020 года, продлен до 7 марта.

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Теги: карантин, Германия, посол, безвиз
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