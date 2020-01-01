Директора одесского детдома будут судить за развращение девочек

Пострадали 3 ребенка в возрасте 5-7 лет, считает следствие.

В Одесской области будут судить директора одного и детских домов. Мужчину обвиняют в том, что он развращал маленьких девочек. Подробности сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Ирина Коваленко, чьи слова передает “hromadske“.

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Считается, что с июня 2018 года по август 2020 года руководитель детдома часто водил в свой кабинет 3 девочек в возрасте 5-7 лет. Он якобы обещал им сладости, предлагал поиграть или посмотреть мультики.

После, директор пользовался авторитетом, доверием и влиянием на детей, неоднократно совершал действия сексуального и развратного характера в их отношении.

По данным следствия, подозрение основывается на результатах экспертиз.

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Стоит отметить, что мужчина возглавлял детский дом более 20 лет. Его обвинила в развращении детей одна из сотрудниц заведения, заметив раздражение на половых органах одной из девочек. Директор вину отрицает, заявляя, что следы на органах – результат плохого ухода, а предполагаемые пострадавшие сами просились к нему в кабинет.

Как бы то ни было, если вину обвиняемого докажу, ему будет угрожать тюремное заключение на срок до 10 лет.

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