Провокация на Закарпатье: на стенах домов появились строчки гимна Украины

В закарпатском селе, где депутаты и голова ОТГ после присяги спели гимн Венгрии, неизвестные ночью написали на стенах "эмоциональную" строку из гимна Украины.

Подобный случай в регионе не первый Facebook/Dmytro Tuzhanskyi

В селе Сюрте, Ужгородского района Закарпатской области ночью неизвестные нанесли на стены домов строки украинского гимна. Местные жители посчитали это провокацией. Об инциденте в Facebook сообщил журналист Дмитрий Тужанский.

"В ночь с воскресенья, 14 февраля, на понедельник, двое неизвестных, которые зафиксированы на видео, нарисовали через трафарет слова украинского гимна в восьми локациях в Сюрте. Оцените коварство намерения: с одной стороны, используется украинский гимн и очень эмоциональные строки из него, с другой стороны, эти строки наносятся украдкой на фасадах в селе, где недавно был скандал из-за венгерского гимна", - написал в соцсети Тужанский.

Так, на стенах зданий были нанесены надписи: "В ріднім краї панувати не дамо нікому! Слова з державного гімну України".

Журналист отметил, что подобный случай в регионе не первый.

Дмитрий Тужанский называет это провокацией.

"В ситуации, которую мы сейчас имеем в двусторонних отношениях, очень важно найти и наказать тех, кто делает и организует эти провокации", - считает журналист.

Facebook/Dmytro Tuzhanskyi

Пение гимна Венгрии: СБУ открыла дело о госизмене

Напомним, что на Закарпатье новоизбранные депутаты Сюртовской ОТГ спели гимн Венгрии.



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