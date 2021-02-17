Провокация на Закарпатье: на стенах домов появились строчки гимна Украины
В селе Сюрте, Ужгородского района Закарпатской области ночью неизвестные нанесли на стены домов строки украинского гимна. Местные жители посчитали это провокацией. Об инциденте в Facebook сообщил журналист Дмитрий Тужанский.
"В ночь с воскресенья, 14 февраля, на понедельник, двое неизвестных, которые зафиксированы на видео, нарисовали через трафарет слова украинского гимна в восьми локациях в Сюрте. Оцените коварство намерения: с одной стороны, используется украинский гимн и очень эмоциональные строки из него, с другой стороны, эти строки наносятся украдкой на фасадах в селе, где недавно был скандал из-за венгерского гимна", - написал в соцсети Тужанский.
Так, на стенах зданий были нанесены надписи: "В ріднім краї панувати не дамо нікому! Слова з державного гімну України".
Журналист отметил, что подобный случай в регионе не первый.
Дмитрий Тужанский называет это провокацией.
"В ситуации, которую мы сейчас имеем в двусторонних отношениях, очень важно найти и наказать тех, кто делает и организует эти провокации", - считает журналист.
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Напомним, что на Закарпатье новоизбранные депутаты Сюртовской ОТГ спели гимн Венгрии.
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