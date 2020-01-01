НАТО передала Украине помощь для борьбы с COVID-19

Страна получила более 9 тыс литров дезинфицирующего средства для поверхностей.

НАТО передала Украине помощь для борьбы с эпидемией COVID-19. Альянс планирует оказывать поддержку и дальше. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Так, государство получило более 9 тыс литров дезинфицирующего средства для поверхностей. Его передадут Государственной пограничной службе, ее отрядам, а также пунктам пропуска.

Кроме того, в НАТО заявляют, что в ближайшее время в Украину будут доставлены мобильные рентгеновские установки, комбинезоны биологической защиты, портативные генераторы кислорода, а также мобильные рентгеновские установки и камеры отрицательного пакета.

Помощь финансировалась Латвией, и была частью взноса государства в Целевой фонд реагирования на пандемию.

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Стоит отметить, что НАТО утвердила всего 11 пакетов помощи для партнеров и стран-членов. Фонд наполняют 18 союзников, внося финансовые пожертвования, а также натуральные пожертвования в виде оборудования, средств защиты и дезинфекции.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина еще не в НАТО, так как боится провоцировать РФ.