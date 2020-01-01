В СЕТАМ объяснили появление лота с женскими трусами

Женское белье было конфисковано у нарушительницы, которая торговала им с тротуара. По решению суда, товар был выставлен на аукцион.

Государственное предприятие Система электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ выставило на электронном аукционе OpenMarket лоты с женским бельем. Как объяснила в среду, 17 февраля, пресс-служба ведомства, это было сделано во исполнение решения суда о конфискации арестованного имущества.

"В связи с резонансом в СМИ даем разъяснения: в пределах исполнительного производства № 63239355 на OpenMarket выставлено 36 лотов с женским нижним бельем. Аукционы в систему выставлено Долгинцевским отделом государственной исполнительной службы в городе Кривом Роге Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Днепр)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно протоколу об административном правонарушении, физическое лицо в настоящее время является должником в пределах исполнительного производства. Оно на тротуаре осуществляло торговлю с рук промышленными товарами, а именно женским бельем в количестве 36 штук. То есть торговля осуществлялась вне торговых сетей и в неустановленном для этого месте.

Согласно постановлению Довгинцевского районного суда было применено административное взыскание в виде штрафа с конфискацией предметов торговли, а именно женского нижнего белья в количестве 36 штук.

Таким образом, в рамках исполнительного производства через аукцион OpenMarket размещены информационные сообщения об арестованном имуществе, которое было передано на реализацию Долгинцевским отделом исполнительной службы.

Ранее в СЕТАМ объяснили, почему продают животных. Отмечалось, что животных могут выставить на торги из-за того, что хозяева содержат их в ненадлежащих условиях.

Перед этим стало известно, что Минюст с аукциона продает собак владельцев-должников. Через платформу ГП СЕТАМ продают собак элитных пород, изъятых за долги их хозяев. В частности, сейчас продают питбуля и овчарку.

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