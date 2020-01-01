Тайна фараона и тюрьма на продажу: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 17 февраля 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 17 февраля.

В США спасли тысячи черепах от холода. Украинские моряки помогли коллегам в Будапеште.

Белла Хадид позировала в провокационном образе. Брэд Питт вспомнил самую дерзкую фотосессию. Звезда MMA очаровала откровенными снимками. Рики Мартин удивил сменой имиджа.

В Житомире ультрас требовали достроить стадион. В Испании вспыхнули беспорядки из-за ареста рэпера.

В сеть слили дизайн самой бюджетной модели Tesla. В Киеве подожгли авто известного журналиста. В Киеве ВАЗ попал под поезд, пассажира протянуло по рельсам.

Ученые раскрыли тайну гибели египетского фараона. Первая украинская тюрьма в поселке Коцюбинское Киевской области выставлена на аукцион.

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