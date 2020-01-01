Отравление школьниц в Боярке: открыто дело о доведении до самоубийства

Ученицы седьмого класса после просмотра видео в сети выпили каждая по 40 таблеток Дротаверина в школе. Открыто уголовное дело, идет расследование.

После отравления двух учениц лицея в Боярке под Киевом открыто производство по факту доведения девочек до самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"По данным следствия, две ученицы седьмого класса увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать. На перемене девушки приобрели в аптеке Дротаверин и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы", - говорится в сообщении.

Семиклассниц в бессознательном состоянии обнаружили другие ученики. В учебное заведение вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть 13-летней школьницы, состояние ее 12-летней подруги средней тяжести. Девочку госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает.

"Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры начали процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства несовершеннолетних (ч. 3 ст.120 УК Украины)", - отметили в ведомстве.

Расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что на Львовщине от отравления угарным газом погиб ребенок.

Также Korrespondent.net писал, что в Боснии восемь студентов умерли от отравления угарным газом.



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