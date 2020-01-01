В Украине впервые развернут COVID-госпиталь

Временный мобильный госпиталь будет создан в Ивано-Франковской области, где наблюдается критическая ситуация с местами в больницах.

В Ивано-Франковской области из-за переполненности COVID-больниц впервые развернут мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Об этом в среду, 17 февраля, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

Он отметил, что решение о развертывание мобильного госпиталя сегодня приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

"За последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, за месяц - вчетверо. Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под "ковидных" пациентов, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях - 100%", - рассказал нардеп.

По его словам, мобильный госпиталь будет рассчитан на 250 мест. Его создадут на базе Богородчанской больницы.

Радуцкий также отметил, что Комитет по вопросам здоровья нации ожидает от Минздрава анализа причин, которые привели к критической нагрузке на медицинскую отрасль региона.

Напомним, за минувшие сутки в Ивано-Франковской области было выявлено 646 новых случаев коронавируса, что в разы больше, чем в других регионах.

Также сегодня стало известно, что на Прикарпатье вводят жесткий карантин.

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