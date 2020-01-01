Против стоматолога из Ровно открыли пять дел за избиение детей

С заявлениями в полицию обратились сразу несколько родителей, которые узнали своих детей на опубликованнных видео в избиениеями.

Правоохранители открыли пять уголовных дел в отношении детского стоматолога из Ровно, которую обвиняют в избиении детей во время лечения. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что кроме двух заявлений, о которых сообщалось ранее, в полицию обратились еще трое родителей. Так, 12 февраля в полицию поступило письменное заявление 28-летнего жителя Ровно, который сообщил, что во время визита к стоматологу в августе прошлого года врач нанесла его трехлетней дочери телесные повреждения и психологическую травму. Аналогичное обращение поступило 15 февраля и от другого 28-летнего жителя Ровно. Мужчина отметил, что его сын получил телесные повреждения во время приема у стоматолога в июне прошлого года.

Кроме того, на днях с письменным заявлением обратилась 28-летняя жительница Ровенского района. Она сообщила, что полгода назад детский стоматолог в частной клинике на улице Пушкина нанесла телесные повреждения ее шестилетней дочери.

"Двое заявителей обратились сразу в полицию, поскольку на видео, опубликованное в соцсетях, они узнали своих детей. Сведения по трем указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям об умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 статьи 125 УК Украины)", - сообщили правоохранители.

Там также добавили, что сейчас 29-летняя детская стоматолог врачебную деятельность не ведет.

Отмечается, что врач свою вину не признает и уверяет, что телесные повреждения никому не наносила. Сейчас на какую-либо связь женщина не выходит, а ее адвокат показаний от имени клиентки пока не дает.

Досудебные расследования продолжаются.

Напомним, в Ровно произошел скандал, когда были опубликованы записи камеры наблюдения, которая запечатлела избиение детей стоматологом во время приема.

А сегодня стало известно, что в детсаду Луцка воспитатель заклеила ребенку рот скотчем.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet