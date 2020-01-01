Катастрофа МАУ: Украина хочет обойтись без суда

Киев хочет обойтись внесудебными механизмами. Иран выплатит компенсации, но на это уйдет до пяти лет.

В Украине не хотят судебных разбирательств с Ираном в деле о сбитии пассажирского самолета МАУ у Тегерана. В МИД Украины заявили, что на разрешение ситуации может уйти до пяти лет. Об этом в эфире канала Украина 24 сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Он считает, что со временем Иран выплатит все положенные компенсации семьям погибших в авиакатастрофе. Однако на это потребуется время.

"Мне трудно прогнозировать конкретные даты... Мы рассчитываем все сделать как можно быстрее и обойтись внесудебными механизмами. Я надеюсь, что результат мы получим в период от двух до пяти лет максимум", - подчеркнул замминистра внешнеполитического ведомства.

По словам Енина, согласно мировой практике, судебные разбирательства по таким делам могут длиться до 10 лет.

"Очень надеемся урегулировать все в досудебном порядке", - заявил дипломат.

Напомним, авиалайнер Boeing 737-800 украинской авиакомпании МАУ был сбит двумя ракетами, выпущенными иранскими военными, 8 января 2020 года. Самолет только вылетел из тегеранского аэропорта и взял курс на Киев. На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Как сообщили ранее в Офисе генпрокурора, Украина одна расследует катастрофу МАУ.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о компенсации родственникам погибших в катастрофе самолета МАУ.



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