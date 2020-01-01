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Украинцы стали значительно чаще усыновлять детей

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За год количество усыновлений в стране увеличилось более, чем на 40%. Чаще всего брали детей на усыновления граждане Украины.
В Украине стали чаще усыновлять детей
В Украине стали чаще усыновлять детей

В 2020 году в Украине более, чем на 40% возросло количество усыновлений по сравнению с 2019 годом. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила пресс-служба Минюста.

Отмечается, что в течение 2020 года было усыновлено 2047 детей. Из них в 1890 случаях усыновление было осуществлено гражданами Украины, в 18 - гражданами стран СНГ, в 139 - гражданами других государств.

А в начале февраля в Кабмине сообщали, что в течение 2019 года было усыновлено 1419 детей, что на 61 ребенка больше предыдущего года. При этом было зафиксировано 36 случаев отмены усыновления.

Ранее сообщалось, что Украина - вторая в мире по количеству детей усыновленных американцами.

До этого сообщалось, что Кабмин планирует усложнить усыновление детей иностранцами.

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Теги: дети, статистика, Минюст, усыновление
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Источник: korrespondent.net

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