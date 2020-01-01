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Криклий предлагает поддержать авиаотрасль на 500 млн

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Для этого нужно будет создать бюджетную программу финподдержки украинской авиаотрасли в условиях пандемии COVID-19.
Украинским авиакомпаниях хотят выделить полмиллиарда поддержки
Украинским авиакомпаниях хотят выделить полмиллиарда поддержки
photo.airlines-inform.ru

Министерство инфраструктуры намерено инициировать закон, в котором будет заложена идея поддержки авиационной отрасли на сумму ориентировочно 500 миллионов гривен из госбюджета в 2021 году, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, для этого нужно создать новую бюджетную программу финподдержки украинской авиаотрасли в условиях пандемии COVID-19.

"Принятие законопроекта, регламентирующего создание соответствующей бюджетной программы, позволит: сохранить рабочие места, удержать надлежащий уровень заработной платы для персонала авиакомпаний, а также сократить расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы", - пояснил Криклий.

Предварительно в 2021 году планируется компенсировать украинским авиакомпаниям, которые осуществляли эвакуационные авиарейсы в 2020 году, около 25% общей суммы сборов аэропортов в аэропортах Борисполь и Львов, а также около 25% платы за аэронавигационное обслуживание.

Речь идет об авиакомпаниях Windrose, Азур Эйр Украина, МАУ и SkyUp - они провели всего 170 эвакуационных рейсов. Общая стоимость таких рейсов, как отметили в министерстве, составляет около 104 миллионов гривен.

Планируется, что среди условий предоставления господдержки будет также отсутствие дел о банкротстве и не более шести месяцев просрочки по обязательным платежам.

Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Министерству инфраструктуры до 22 февраля разработать решение по поддержке отечественных авиаперевозчиков.

Ранее сообщалось, что Украина почти единственная в Европе не поддержала авиакомпании в период коронакризиса.

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Теги: авиация, законопроект, Кабмин Украины, Мининфраструктуры, Криклий
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Источник: korrespondent.net

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