Украина перезапустит конкурс для избрания судьи в ЕСПЧ

Конкурс будет проведен в кратчайшие сроки и по правилам, действующим в европейских институциях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека. Об этом он сказал в ходе встречи с представителями делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы и Министерства иностранных дел, сообщает в среду, 17 февраля, пресс-служба Офиса президента.

Он подчеркнул, что конкурс будет проведен по правилам, действующим в европейских институциях.

"В кратчайшие сроки Украину в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом", - говорится в сообщении.

Зеленский также обсудил с представителями делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Министерства иностранных дел и Офиса президента деятельность Украины в ПАСЕ.

"Для нас принципиальный вопрос - объяснить в ПАСЕ, что такое Крымская платформа, и пригласить мировое сообщество присоединиться к восстановлению международного закона и территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметил Зеленский.

Отмечается, что приглашение в Крымскую платформу приветствовало немало стратегических и международных друзей Украины, в частности страны Балтии, Турция, Азербайджан, Дания, Швеция, Германия и многие другие.

Также в ходе встречи глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева рассказала, что последняя поездка украинской делегации была очень результативной. Основным достижением она назвала обжалование полномочий делегации РФ в ПАСЕ предоставленными фактами нарушений, которые происходят не только в Украине, но и в других государствах.

Кроме того, Мезенцева подчеркнула, что генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич собирается посетить Украину.

По словам Мезенцевой, Украина в ПАСЕ перестает быть страной "одного вопроса" и проявляет инициативу диалога по многим вопросам международной повестки дня. В частности, страна активно участвует в продвижении "экологической демократии".

Напомним, ПАСЕ подтвердила полномочия России несмотря на обжалования Украины.

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