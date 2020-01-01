В Черновцах заявили о критической ситуации с COVID

Медицинская система Черновицкой области впервые за все время пандемии подверглась такой нагрузке.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил об "угрожающей ситуации" с эпидемией COVID-19 в Черновицкой области. В больницах областного центра заканчиваются койки, отведенные для лечения больных с коронавирусом. Об этом Осачук заявил в своем видеообращении, опубликованном в среду, 17 февраля на странице в Facebook.

По его словам, в Черновицкой области растет ежедневное количество госпитализаций больных COVID-19.

"Ситуация, которая складывается с распространением коронавируса в области, является угрожающей. Ежедневно растет количество лиц, у которых диагностируют коронавирус, у нас оно уже 400 человек. Такого не было в нашей области, чтобы каждый день госпитализировали более 100 человек", - сказал он.

Осачук отметил, что медицинская система Черновицкой области впервые за все время пандемии подверглась такой нагрузке.

"Такое большое количество нагрузки на нашу медицинскую систему впервые, ведь мы постоянно увеличивали количество коек. Если раньше загрузка была 50% от 900, то теперь у нас 50% от 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавируса", - объяснил глава ОГА.

Одной из "горячих точек" являются Черновцы. Также сложная ситуация с COVID-19 наблюдается в ряде районов области.

"У нас критическая ситуация в городских больницах. Мы готовы принимать больных из Черновцов в Новоселицкой ЦРБ и Герцаевской ЦРБ. Мы готовы полностью перепрофилировать больницы, которые будут оказывать помощь только больным коронавирусом. Мы перепрофилируем детскую больницу для лечения взрослого населения", - заявил он.

Кроме того, на этой неделе область рассмотрит вопрос о закрытии всех учебных заведений из-за сложной ситуации с COVID-19. Учебные заведения могут закрыть как минимум на две недели.

Напомним, сегодня стало известно, что в Ивано-Франковске впервые развернут COVID-госпиталь.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили 4286 новых случаев коронавируса. Из них 386 в Черновицкой области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet