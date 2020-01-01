Зеленский оценил работу новой делегации Украины в ПАСЕ

Украина перестает быть страной "одного вопроса", заявила новая глава делегации Украины в ПАСЕ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доволен работой делегации Украины на последней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в среду, 17 февраля, сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности, глава государства обсудил деятельность Украины в ПАСЕ с представителями украинской делегации, Министерства иностранных дел и Офиса президента.

"Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат из фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева рассказала, что последняя поездка украинской делегации была очень результативной. Основным достижением она назвала обжалование полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ предоставленными фактами нарушений, которые происходят не только в Украине, но и в других государствах", - говорится в сообщении.

Во время разговора с представителями Украины в ПАСЕ Зеленский отметил, что "для нас принципиальный вопрос - объяснить в ПАСЕ, что такое Крымская платформа и пригласить мировое сообщество присоединиться к восстановлению международного закона и территориальной целостности и суверенитета Украины".

В свою очередь, Мезенцева сообщила, что многие стратегические и международные друзья Украины заинтересованы в участии в Крымской платформе, в частности страны Балтии, Турция, Азербайджан, Дания, Швеция, Германия и многие другие.

Кроме того, она отметила, что Украина в ПАСЕ перестает быть страной "одного вопроса" и проявляет инициативу диалога по многим вопросам международной повестки дня. В частности, наша страна активно участвует в продвижении "экологической демократии", а много современных украинских законов отображают такие европейские тенденции, как, например, движение к озеленению и внедрение энергосберегающих технологий.

Мезенцева также сообщила, что генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич собирается посетить Украину.

"Зеленский отметил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, действующим в европейских институтах, и в кратчайшие сроки наше государство в ЕСПЧ будет представлять высококвалифицированный судья с международным опытом", - сообщила пресс-служба Офиса президента.

Напомним, что ранее ПАСЕ предложили подтвердить полномочия делегации РФ. Ратифицировать полномочия российской делегации хотят с целью продолжения продвижения политического диалога с Россией.

Новая битва Киева в ПАСЕ. Полномочия РФ оспорены

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