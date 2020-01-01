Степанов объяснил, почему вакцинация отложена

Минздрав планировал сроки начала вакцинации на 15 февраля, и инфраструктура была полностью готова.

Поставки вакцин против коронавируса в Украину задержали бюрократические процедуры. Об этом в среду, 17 февраля, рассказал в эфире телеканала Украина 24 министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава ведомства утверждает, что страна была полностью готовой к началу вакцинации 15 февраля.

"Обосновывались все наши убеждения, исходя из тех контрактов, которые заключены, обязательств, которые взяли компании, в том числе и COVAX, которая четко сказала, что 117 тыс. доз Pfizer придут в середине февраля. Возникли определенные бюрократические процедуры, я имею в виду, в COVAX, которые задержали приход этой вакцины", - сказал он.

Степанов отметил, что 117 тыс. доз вакцин от Pfizer поступят в Украину до конца февраля, а к концу недели должны прибыть первые 500 тыс. доз вакцины от AstraZeneca.

Министр заверил, что вакцинацию начнут уже в этом месяце.

"По поводу конкретной даты могу сказать: приезжает вакцина - и на следующий день мы начинаем. Первое, чем мы начнем вакцинироваться, - это именно вакцина AstraZeneca, которая производится Serum Institute в Индии. Мы действительно получили все документы на регистрацию вакцин Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Думаю, мы достаточно быстро зарегистрируем", - добавил Степанов.

Напомним, нардеп от Слуги народа Даниил Гетманцев заявил, что министра здравоохранения Максима Степанова уволят, если до конца недели не начнется вакцинация.

Ранее сообщалось, что в Украине тренируют мобильные бригады вакцинации. В Киеве после онлайн-тренингов по вакцинации перешли к обучению мобильных медицинских бригад COVID-вакцинации.

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