В Боярке директора лицея, в котором отравились школьницы отстранили

Директор учебного заведения отстранена на время проведения служебного расследования без сохранения зарплаты.

Городской совет Боярки назначил служебное расследование в отношении директора лицея, где отравились две девушки magnolia-tv.com

Директора лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отстранили от должности после смерти семиклассницы, которая наглоталась таблеток. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил мэр Боярки Александр Зарубин в Facebook.

Он сообщил, что городской совет издал распоряжение о проведении служебного расследования и отстранения от исполнения полномочий по должности директора лицея Светланы Сушко.

"Вчера Боярскую общественность всколыхнула страшная весть о трагическом событии, произошедшем в Боярском академическом лицее "Гармония", и привела к смерти ребенку. Городской совет с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям администрации учреждения относительно возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, проводит ряд мероприятий", - написал мэр Города.

Как отмечается в документе, служебное расследование будет проводиться до 17 марта (с возможностью дальнейшего продления).

Кроме этого по распоряжению горсовета Боярки в городе создадут комиссию "по обеспечению устойчивой воспитательной работы в учебных заведениях".

Ранее сообщалось, что после отравления двух учениц лицея в Боярке под Киевом открыто производство по факту доведения девочек до самоубийства.

Позже в Умани медики госпитализировали двух отравившихся школьниц.

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