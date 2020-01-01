Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Боярке директора лицея, в котором отравились школьницы отстранили

Комментариев: 0
Директор учебного заведения отстранена на время проведения служебного расследования без сохранения зарплаты.
Городской совет Боярки назначил служебное расследование в отношении директора лицея, где отравились две девушки
Городской совет Боярки назначил служебное расследование в отношении директора лицея, где отравились две девушки
magnolia-tv.com

Директора лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отстранили от должности после смерти семиклассницы, которая наглоталась таблеток. Об этом в среду, 17 февраля, сообщил мэр Боярки Александр Зарубин в Facebook.

Он сообщил, что городской совет издал распоряжение о проведении служебного расследования и отстранения от исполнения полномочий по должности директора лицея Светланы Сушко.

"Вчера Боярскую общественность всколыхнула страшная весть о трагическом событии, произошедшем в Боярском академическом лицее "Гармония", и привела к смерти ребенку. Городской совет с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям администрации учреждения относительно возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, проводит ряд мероприятий", - написал мэр Города.

Как отмечается в документе, служебное расследование будет проводиться до 17 марта (с возможностью дальнейшего продления).

Кроме этого по распоряжению горсовета Боярки в городе создадут комиссию "по обеспечению устойчивой воспитательной работы в учебных заведениях".

Ранее сообщалось, что после отравления двух учениц лицея в Боярке под Киевом открыто производство по факту доведения девочек до самоубийства. 

Позже в Умани медики госпитализировали двух отравившихся школьниц. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Киевская область, школьники, отравление, лицей, боярка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь