Главное 17 февраля: Эпидемуровни и совместимость с НАТО

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В Украине с 24 февраля начнет действовать адаптивный карантин со смягчением, до 30 апреля, в НАТО анонсировали дополнительные меры по улучшению совместимости сил с Украиной. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Карантин в Украине продлен до 30 апреля

В МОЗ выступили с инициативой о продлении карантина на территории Украины до 30 апреля 2021 года. Помимо адаптивных мер, будут введены уровни эпидемобстановки. Базовым по всей стране сделают “желтый” уровень опасности, потом его поменяют на “зеленый” или “красный”, в зависимости от ситуации.

НАТО инициирует мероприятия для лучшей совместимости с Украиной

Северо-Атлантический альянс планирует дополнительные меры по улучшению совместимости с Украиной. Об этом рассказала руководитель Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне. Она отметила, что альянс продолжит поддерживать Украину на пути к достижению мира и безопасности.

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В Украину впервые поступил доход на сумму свыше 5 миллиардов за ІТ-услуги

Общий экспорт Украины в 2020 году снизился на 4,6%, упали и экспорт товаров, и услуг. В то же время экспорт ІТ-индустрии увеличился на 853 млн долл., больше чем на 20% за год, доля ІТ-услуг составила 8,3%. С 2016 по 2020 год общая сумма экспорта IT-услуг перевалила за 16 млрд. долл.

Украина покинула соглашение СНГ по почтовой и электрической связи

Кабмин утвердил выход Украины из соглашения о координации межгосударственных отношений в сфере почтовой и электрической связи с членами СНГ, принятого в 1992 году в Бишкеке. В пояснительной записке сказано, что Украина не использовала на практике соглашение с момента его подписания.

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Вакцины по программе COVAX начнут поступать в Украину в конце февраля

Порядка 145 государств-участников COVAX получат препараты в количестве, которым можно охватить 3,3% населения к середине 2021 года. При этом вакцины будут поставляться траншами.

В Министерстве энергетики хотят построить три атомных энергоблока

Министр энергетики Юрий Бойко отметил, что нужно достроить два энергоблока на Хмельницкой АЭС и один - на Ровенской. Он видит в этом не меньше перспектив, чем в капитальном ремонте блоков, у которых заканчивается срок эксплуатации. В министерстве также подчеркнули, что атомную энергетику нужно развивать.

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Украинским водителям упростили заказ и восстановление прав

Удостоверение в Украине теперь можно заказать онлайн через приложение Дія или Единый веб-портал электронных услуг. Как отметил премьер Денис Шмыгаль, соответствующее решение приняли на заседании Кабмина. Кроме того, водителям теперь разрешается оформить новую машину в автосалоне. Там же будут выдавать номерные знаки и техпаспорт.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине изменили правила призыва в армию.