В ООС сепаратисты за сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ

Потерь и ранений среди украинских военных не было.

За минувшие сутки, 17 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима перемирия.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

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Так, оккупанты проявили активность в районе тактической группы Восток боевики вели огонь из минометов 82-го калибра у Новомихайловки. Там же были применены станковые противотанковые гранатометы. Рядом с населенным пунктом Славное противник использовал автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности тактической группы Север возле Южного оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А рядом с Шумами сепаратисты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

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Защитники, в свою очередь, нанесли оккупантам ответный удар, тоже открыв огонь. О фактах нарушений режима тишины было уведомлено ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ не было. В начале текущих суток, 18 февраля, нарушений не зафиксировано, обстановка остается контролированной бойцами.

Напомним, ранее мы писали, что в ОБСЕ заявили, что оккупанты блокируют работу миссии.

