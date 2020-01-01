В Украине выявили более шести тысяч новых случаев COVID

Продолжают болеть более 128 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 17 февраля, подтвердили 6 237 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это почти на две тысячи случаев заражений больше, чем за предыдущие сутки.

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Состояние здоровья 2 220 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в среду подтвердили в Ивано-Франковской (+799) и Винницкой (+514) областях, а также в Киеве (+513), Закарпатской (+500) и Житомирской (+438) областях. Меньше всего – в Кировоградской (+31), Луганской (+34) и Херсонской (+44) областях. Среди заболевших есть 413 детей и 276 медиков.

Украинские медики вчера провели 64 688 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 28 941. Всего с начала пандемии сделали 6 625 529 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтвержден 1 288 141 случай СOVID-19. Выздоровели 1 134 120 человек (5 225 – за минувшие сутки), а 24 852 – умерли (163 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 128 169 человек.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже на следующей неделе в Украине вновь начнет действовать так называемый адаптивный карантин.