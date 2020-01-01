В Карпатах пятые сутки ищут заблудившегося туриста

Он пропал во время катания на лыжах.

В Закарпатской области пятые сутки продолжаются поиски 40-летнего киевлянина, который 14 февраля вместе с товарищем во время катания на лыжах заблудился на горе Гимба. Его товарища нашли живым. Об этом проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

Читай также: Тепла не ждите: Синоптики обещают неделю морозов

Поиски сегодня возобновились в 06:00. Группы спасателей прочесывают заснеженные склоны гор Жид-Магура и Гимба. В спасательной операции вчера участвовали 47 человек и 10 единиц техники.

В предыдущие дни к поискам двух заблудившихся туристов в Карпатах привлекали вертолет Super Puma Специального авиационного отряда ГСЧС. 14 февраля примерно в 11:з0 в районе горы Жид-Магура удалось найти одного туриста. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Читай также: В Антарктиде покраснел и позеленел снег: Названа причина

Ранее синоптики сообщили, что в 2021 году весна не будет теплой. Ожидается много дождей. Настоящее тепло украинцы почувствуют только в мае.