НАБУ рассказало, кто может помочь доставить судью Вовка в суд

Главу ОАСК уже два раза не смогли принудительно доставить в суд.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что ситуацию с принудительным приводом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка в ВАКС может решить только генпрокурор Ирина Венедиктова. Об этом говорится в заявлении НАБУ.

Детективы НАБУ пытались 8 и 16 февраля 2021 года принудительно доставить Вовка в антикоррупционный суд, но не смогли это сделать. Они не имеют права проникать в его жилище и в помещение ОАСК. От силового варианта доставки Вовка в суд детективы воздерживаются.

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В заявлении НАБУ отмечается, что решить эту ситуацию может только генеральный прокурор, "чья бездеятельность в течение полугода лишает следствие возможности использовать предусмотренные законодательством процедуры для достижения задач уголовного судопроизводства".

Напомним, что Павла Вовка и ещё нескольких судей Окружного административного суда Киева подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.

Ранее Павел Вовк назвал незаконным решение Высшего антикоррупционного суда о том, чтобы его принудительно доставили в суд по делу о госизмене.