Кравчук рассказал, при каком условии Украина продолжит работу в ТКГ

Глава украинской делегации отметил, что консультации продолжатся, если от них будет толк.

Глава ТКГ от Украины Леонид Кравчук заявил, что страна продолжит работу, если только это будет иметь эффект.

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Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Телеграм.

Кравчук отметил, что консультации должны иметь действенный практический смысл. Иначе проводить их незачем. При этом не уточняется, прекратит ли Украина работу в группе, если Россия будет и дальше блокировать переговоры.

По данным пресс-центра ТКГ, российская делегация все время уводит разговоры в сторону. В частности, она отказывается конкретно обсуждать практические шаги по реализации Минских и Нормандских соглашений.

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Однако Леонид Кравчук напомнил РФ, что она является участником конфликта и оккупантом Крыма и восточной части Украины. Также он подчеркнул, что Россия не наблюдатель со стороны, а член переговоров в ТКГ при посредничестве ОБСЕ.

Также добавляется, что украинский дипломат предложил разрешить перевозить пассажиров и гуманитарные грузы через КПВВ Золотое. Россия пока на это ничего не ответила.

Напомним, ранее мы писали, что Арестович обосновал появление Кравчука на каналах РФ.

