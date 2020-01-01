В ОП хотят считают необходимым усилить некоторые позиции.

У Зеленского рассказали, отправят ли в отставку Кабмин Кабмин / Facebook

Советник главы ОП (Офиса президента) Михаил Подоляк рассказал, отправят ли в отставку Кабинет министров. Пока в еще в этом нет необходимости, заявил политик. Его слова передает “РБК-Украина“.

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Так, у Владимира Зеленского считают, что нужно усилить некоторые позиции Кабмина. К примеру, в данный момент наблюдается разорванная “отраслевая история“ по министерству энергетики. Министр на эту должность так назначен и не был. Исполняющим обязанности является Юрий Витренко.

Отвечая на вопрос, не пора ли менять состав Кабмина, Подоляк заявил, что время еще не пришло.

“Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию“, – сказал советник главы ОП.

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Как бы то ни было, ранее сообщалось, что в “Слуге народа“ высказывались о возможном увольнении министра здравоохранения Максима Степанова. Причиной является якобы провал старта COVID-вакцинации.