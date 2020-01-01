В Одессе горела новостройка, один погибший

Пожар тушили 49 бойцов ГСЧС.

В Одессе сегодня утром, 18 февраля, произошел пожар на пятом этаже 20-этажного ЖК "Аквамарин", который полностью ещё не построен. Во время тушения пожара нашли тело погибшего мужчины, сообщила в Facebook пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение о пожаре в ЖК "Аквамарин" было получено в 07:30. На место происшествия немедленно направили 49 бойцов ГСЧС и 11 единиц спецтехники.

Оказалось, что пожар произошел в квартире на 5-м этаже. В 07:52 пожар локализовали, а в 07:56 – полностью потушили.

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Личность погибшего мужчины устанавливается. Также выясняется причина возгорания.

Напомним, ранее произошел пожар в реанимационном отделении для больных с коронавирусом в Запорожской областной инфекционной больнице. Погибли врач-анестезиолог и трое пациенток.