Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Много идиотов в стране": Степанов высказался о расследовании НАБУ

Комментариев: 2
Минздрав передал необходимые документы о COVID-вакцинации.
"Много идиотов в стране": Степанов высказался о расследовании НАБУ
"Много идиотов в стране": Степанов высказался о расследовании НАБУ
Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Максим Степанов высказался о расследовании НАБУ, которое касается закупки вакцин от коронавируса. Он считает, что в стране “много идиотов“, которые пишут заявления, и кто-то пытается сделать “хайп“. Слова политика передает “Украина 24“.

Читай также: В Украине выявили более шести тысяч новых случаев COVID

Так, по словам Степанова, ведомство выступает за “любые расследования“. Запрос НАБУ был уже получен, документы о закупке вакцин министерство передало 17 февраля. Политик считает, что ему уже понятно, чем закончится дело, его просто закроют.

Степанов также убежден, что кто-то пытается сделать “очередной хайп“. Что касается НАБУ, то ведомство обязано открывать производство при подаче заявления.

“…у нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество“, – сказал он.

Читай также: Степанова предлагают уволить из-за срыва сроков COVID-вакцинации

Подобные ситуации политизированы и вредят Украине, так как производители COVID-вакцин о своей репутации заботятся. Проблем с реализацией препаратов у таких компаний нет, ставать участниками скандалов они также не хотят, отметил министр.

Ранее сообщалось, что у Зеленского рассказали, отправят ли в отставку Кабмин.

Поделись:
Теги: вакцина, COVID-19, коронавирус, НАБУ, Минздрав, Максим Степанов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
lusyika    18.02.2021, 11:53
Оценка:  0
lusyika
От здивував!!!! Тебе обирали саме ті, як, доречі, і твого приЗЕдента - 73%!!!!!!!!!!!!!!!
vrersaawes    18.02.2021, 11:37
Оценка:  -23
vrersaawes
По плешиво-очкастой харе этого упоротого поца можно с уверенностью утверждать что его коэффициент IQ составляет гораздо меньше 100 единиц.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь