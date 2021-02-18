Минздрав передал необходимые документы о COVID-вакцинации.

"Много идиотов в стране": Степанов высказался о расследовании НАБУ Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Максим Степанов высказался о расследовании НАБУ, которое касается закупки вакцин от коронавируса. Он считает, что в стране “много идиотов“, которые пишут заявления, и кто-то пытается сделать “хайп“. Слова политика передает “Украина 24“.

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Так, по словам Степанова, ведомство выступает за “любые расследования“. Запрос НАБУ был уже получен, документы о закупке вакцин министерство передало 17 февраля. Политик считает, что ему уже понятно, чем закончится дело, его просто закроют.

Степанов также убежден, что кто-то пытается сделать “очередной хайп“. Что касается НАБУ, то ведомство обязано открывать производство при подаче заявления.

“…у нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество“, – сказал он.

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Подобные ситуации политизированы и вредят Украине, так как производители COVID-вакцин о своей репутации заботятся. Проблем с реализацией препаратов у таких компаний нет, ставать участниками скандалов они также не хотят, отметил министр.

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