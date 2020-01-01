Двое жителей Днепропетровской области насмерть замерзли в реке
Инцидент произошел в селе Каменка Апостоловского района на Днепропетровщине. Там погибло двое местных жителей.
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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.
Уточняется, что людей нашли мертвыми в реке Каменка, в районе улицы Казацкой. Они пытались пересечь водоем, но в итоге провалились под лед.
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Спасатели на резиновой лодке добрались до места гибели. После замерзшие тела достали из-подо льда с помощью веревки, багра, топора и доставили на берег.
Погибшими оказались женщина 1961 года рождения и мужчина 1962 г.р. Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, ранее мы писали, что под Киевом отравились две семиклассницы, одна умерла.