Двое жителей Днепропетровской области насмерть замерзли в реке

Люди пытались перейти водоем по льду и провалились. Показаны фото.

Инцидент произошел в селе Каменка Апостоловского района на Днепропетровщине. Там погибло двое местных жителей.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.

Уточняется, что людей нашли мертвыми в реке Каменка, в районе улицы Казацкой. Они пытались пересечь водоем, но в итоге провалились под лед.

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Спасатели на резиновой лодке добрались до места гибели. После замерзшие тела достали из-подо льда с помощью веревки, багра, топора и доставили на берег.

Погибшими оказались женщина 1961 года рождения и мужчина 1962 г.р. Обстоятельства трагедии выясняются.

Трагедия произошла на реке Каменка facebook.com/MNSDNE

Трагедия произошла на реке Каменка facebook.com/MNSDNE

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом отравились две семиклассницы, одна умерла.

