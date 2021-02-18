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Зеленский о 7-й годовщине Майдана: "Язык крови недопустим"

Комментариев: 5
Глава государства высказался о начале расстрелов.
Зеленский о 7-й годовщине Майдана: "Язык крови недопустим"
Зеленский о 7-й годовщине Майдана: "Язык крови недопустим"
УНИАН

Президент Владимир Зеленский высказался о 7-й годовщине Майдана. Он считает, что в тот момент история Украины начала переписываться пулями. Сообщение главы государства появилось на его странице в Instagram.

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К своему сообщению Зеленский прикрепил символическое фото, на котором запечатлены гильзы от пуль. Президент считает, что трагические события в Украине, которые произошли 7 лет назад, изменили ход истории.

“7 лет назад история Украины начала переписываться пулями… Государство должно научиться говорить с гражданами, и язык крови здесь недопустим“, – написал Зеленский.

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Стоит отметить, что 18-21 февраля 2014 года на Майдане произошел завершающий этап Революции Достоинства. 22 февраля экс-президента Виктора Януковича отстранили от должности, были назначены выборы на 25 мая.

Во время противостояний на Майдане более 600 человек пострадали, 82 погибли.

Ранее сообщалось, что Рада урегулировала заочный арест по делам Майдана.

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Теги: Владимир Зеленский, президент, Майдан, Революция Достоинства, Украина
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Комментариев (5)
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lusyika    18.02.2021, 12:14
Оценка:  0
lusyika
Яке ж воно ЧМО!!!! Гидко дивитись!!!!!!!!!!!!
Жеральд    18.02.2021, 12:13
Оценка:  0
Жеральд
Все эти расстрелы - это методы НКВД,кремля...посмотри сколько оппонентов ху*ло убило?А здесь какой-то украинский народ захотел в ЕС
Graddfeydd    18.02.2021, 12:01
Оценка:  +1
Graddfeydd
Чивокуня не сильно разговорчивый был. Теперь (задним числом) понятно, что он был просто продажной шкурой, задача которой было разрушить государство, которое ему было поручено возглавлять - эдакий през по вызову.
Graddfeydd    18.02.2021, 12:02
Оценка:  -3
Graddfeydd
Справедливо, что от деятельности этой гниды больше всего пострадал Донбасс, который его и породил...
vrersaawes    18.02.2021, 11:59
Оценка:  -21
vrersaawes
КлоЗЕт,а кто убивал сотрудников правоохранительных органов на майдане?Те же,кто и бухих и обдолбаных"нерабов",кот орых их пастухи со сцены гнали в наступление?Или может это Путин всех перестрелял?Всегда нужно искать тех,кому были выгодны эти смерти,чтобы захватить власть.
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