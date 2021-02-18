Зеленский о 7-й годовщине Майдана: "Язык крови недопустим"

Глава государства высказался о начале расстрелов.

Президент Владимир Зеленский высказался о 7-й годовщине Майдана. Он считает, что в тот момент история Украины начала переписываться пулями. Сообщение главы государства появилось на его странице в Instagram.

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К своему сообщению Зеленский прикрепил символическое фото, на котором запечатлены гильзы от пуль. Президент считает, что трагические события в Украине, которые произошли 7 лет назад, изменили ход истории.

“7 лет назад история Украины начала переписываться пулями… Государство должно научиться говорить с гражданами, и язык крови здесь недопустим“, – написал Зеленский.

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Стоит отметить, что 18-21 февраля 2014 года на Майдане произошел завершающий этап Революции Достоинства. 22 февраля экс-президента Виктора Януковича отстранили от должности, были назначены выборы на 25 мая.

Во время противостояний на Майдане более 600 человек пострадали, 82 погибли.

Ранее сообщалось, что Рада урегулировала заочный арест по делам Майдана.