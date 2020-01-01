Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НКРЭКУ одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии

Комментариев: 0
Общественность примет участие в обсуждении документа перед его окончательным утверждением.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг предварительно одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. Об этом сообщает "УНИАН".

В частности, тариф с действующих 293,93 грн за МВт-ч увеличится до 316,08 грн за МВт-ч.

Читай также: В ОП объяснили, когда украинцы получат платежки за газ по 6,99 грн

Постановление о повышении тарифа на передачу электроэнергии будет окончательно утверждено только после всенародного обсуждения. Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк призвал общественность принять участие в обсуждении проекта документа и вносить свои предложения.

Напомним, НКРЭКУ снизила тариф на передачу электроэнергии с 312,76 грн до 293,93 грн за МВт-ч с 1 января 2021 года.

Ранее Кабинет министров Украины снизил стоимость газа для населения до 6,99 гривен за кубометр. Такой тариф будет действовать до окончания текущего отопительного сезона.

Поделись:
Теги: электроэнергия, тариф, НКРЭКУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь