НКРЭКУ одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии

Общественность примет участие в обсуждении документа перед его окончательным утверждением.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг предварительно одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с апреля 2021 года. Об этом сообщает "УНИАН".

В частности, тариф с действующих 293,93 грн за МВт-ч увеличится до 316,08 грн за МВт-ч.

Читай также: В ОП объяснили, когда украинцы получат платежки за газ по 6,99 грн

Постановление о повышении тарифа на передачу электроэнергии будет окончательно утверждено только после всенародного обсуждения. Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк призвал общественность принять участие в обсуждении проекта документа и вносить свои предложения.

Напомним, НКРЭКУ снизила тариф на передачу электроэнергии с 312,76 грн до 293,93 грн за МВт-ч с 1 января 2021 года.

Ранее Кабинет министров Украины снизил стоимость газа для населения до 6,99 гривен за кубометр. Такой тариф будет действовать до окончания текущего отопительного сезона.