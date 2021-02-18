Пострадавшая шла по тротуару.

В Одессе полиция сбила женщину: Из-под машины ее доставали прохожие depositphotos.com

В Одессе машина полиции сбила женщину. Ее доставали прохожие, которые подняли автомобиль. Подробности передает пресс-служба Нацполиции, видео было опубликовано в соцсетях.

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По имеющимся данным, авария произошла 17 февраля, в среду, в центре города. Служебный автомобиль наехал на женщину, которая шла по тротуару.

Из-под машины пострадавшую доставали очевидцы. Чтобы помочь ей, людям пришлось поднимать авто.

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Выяснилось, что полицейские совершили наезд на 62-летнюю местную жительницу. Ей оказали медицинскую помощь. Дальнейшей госпитализации не было, рассказали в Нацполиции.

Полиция начала служебное расследование по факту наезда на пешехода на тротуаре в центре Одессы на Екатерининской, 90 у магазина АТБ.

«62-летней женщине после наезда служебного автомобиля оказана неотложная медицинская помощь без дальнейшей госпитализации», - сказано в сообщении. pic.twitter.com/tvCffu3I2a — Трасса Е-95 (@9kaPpBEUV1SDtd8) February 17, 2021

“Назначено служебное расследование для установления обстоятельств наезда на женщину и составления оценки действиям полицейских“, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на трамвайной остановке обнаружили мертвого мужчину.