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В Одессе полиция сбила женщину: Из-под машины ее доставали прохожие

Комментариев: 1
Пострадавшая шла по тротуару.
В Одессе полиция сбила женщину: Из-под машины ее доставали прохожие
В Одессе полиция сбила женщину: Из-под машины ее доставали прохожие
depositphotos.com

В Одессе машина полиции сбила женщину. Ее доставали прохожие, которые подняли автомобиль. Подробности передает пресс-служба Нацполиции, видео было опубликовано в соцсетях.

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По имеющимся данным, авария произошла 17 февраля, в среду, в центре города. Служебный автомобиль наехал на женщину, которая шла по тротуару.

Из-под машины пострадавшую доставали очевидцы. Чтобы помочь ей, людям пришлось поднимать авто.

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Выяснилось, что полицейские совершили наезд на 62-летнюю местную жительницу. Ей оказали медицинскую помощь. Дальнейшей госпитализации не было, рассказали в Нацполиции.

“Назначено служебное расследование для установления обстоятельств наезда на женщину и составления оценки действиям полицейских“, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на трамвайной остановке обнаружили мертвого мужчину.

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Теги: полиция, тротуар, женщина, автомобиль, машина, Одесса
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Комментариев (1)
avtotrend    18.02.2021, 13:08
Оценка:  0
avtotrend
алень вместо задней втыкнул переднюю?...
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