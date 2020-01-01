Ночь на пятницу будет особенно холодной – прогноз

Синоптики обещают сильный мороз грядущей ночью.

Ближайшая ночь может оказаться самой холодной за нынешнюю зиму. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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По прогнозу синоптиков, в ночь на пятницу, 19 февраля, в ряде центральных и западных регионов температура воздуха опустится ниже 20 градусов мороза. Холоднее всего будет в Черкасской области – температура упадет до -24 -26 градусов.

Днем на большей части территории Украины ожидается от -5 до -10 градусов. Особенно холодно будет в центральных и северных регионах: на Сумщине до -13, на Черниговщине до -12.

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Самая высокая температура ожидается на крайнем западе. В Закарпатской области столбик термометра поднимется до +2 +4 градусов. В соседних Львовской и Ивано-Франковской областях будет от -1 до -3 градусов.

В Киеве ночь на пятницу принесет мороз -20 -22 градуса, а днем “потеплеет“ до -8 -10 градусов.

Существенные осадки в пятницу ожидаются только на юге – Крым, Херсонская, Запорожская и Донецкая области.

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Напомним, из-за морозов в США рекордно упала добыча нефти. Добыча нефти в США рекордно упала из-за беспрецедентных морозов в Техасе. Из-за перебоев в электроснабжении были закрыты многие крупнейшие НПЗ. Цены на нефть выросли.