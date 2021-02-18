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В поселке под Киевом обнаружили птичий грипп

Комментариев: 1
Введен карантин. Созданы буферная зона и зона наблюдения.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В поселке Клавдиево-Тарасово Киевской области в частном домохозяйстве обнаружен и лабораторно подтвержден вирус птичьего гриппа. В населенном пункте ввели карантин, проинформировало Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.

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В буферную зону попала территория вокруг поселка Клавдиево-Тарасово радиусом 3 км.

В зону наблюдения попала территория радиусом 10 км, в которую входят 16 населенных пунктов Киевской области, а также предприятие по содержанию и убою птицы "Производственно-торговая компания "Ранко".

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На Киевщине предпринимаются меры по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа на другие территории согласно утвержденному местными органами власти плану.

Ранее сообщалось, что случаи птичьего гриппа в декабре прошлого года зафиксировали в Николаевской и Киевской областях.

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Теги: Киевская область, птичий грипп, вирус, поселок
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Комментариев (1)
mtfderr    18.02.2021, 13:20
Оценка:  -22
mtfderr
Лучше бы его обнаружили в жОПе,зРаде и Кабмине(те).
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