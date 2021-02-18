В поселке под Киевом обнаружили птичий грипп
В поселке Клавдиево-Тарасово Киевской области в частном домохозяйстве обнаружен и лабораторно подтвержден вирус птичьего гриппа. В населенном пункте ввели карантин, проинформировало Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.
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В буферную зону попала территория вокруг поселка Клавдиево-Тарасово радиусом 3 км.
В зону наблюдения попала территория радиусом 10 км, в которую входят 16 населенных пунктов Киевской области, а также предприятие по содержанию и убою птицы "Производственно-торговая компания "Ранко".
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На Киевщине предпринимаются меры по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа на другие территории согласно утвержденному местными органами власти плану.
Ранее сообщалось, что случаи птичьего гриппа в декабре прошлого года зафиксировали в Николаевской и Киевской областях.