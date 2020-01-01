Расстрел на Институтской: Генпрокурор обещает приговоры в этом году

Ирина Венедиктова отчиталась о ходе следствия по самым резонансным уголовным делам.

До конца текущего года будет закончено следствие и вынесены приговоры по делу о расстреле протестующих на Майдане 20 февраля 2014 года. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, выступая с отчетом с трибуны Верховной Рады 18 февраля.

Читай также: Зеленский о 7-й годовщине Майдана: “Язык крови недопустим“

Она отметила, что эффективное расследование преступлений, совершенных во время массовых протестов осенью-зимой 2013-2014 гг. – это “дело чести для нас“. По словам генпрокурора, обязанность органов правопорядка – назвать причастных к трагическим событиям на Майдане.

“Среди перспектив на этот год, прежде всего, завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции (дела) по расстрелам 20 февраля 2014 года мирных протестующих на улице Институтской в ​​столице. Также я могу вас заверить, что в этом году мы обеспечим окончание следствия по основным делам Майдана – с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, понес справедливое наказание“, - заявила Ирина Венедиктова.

Читай также: Янукович пригласил ГБР в Ростов: следователи дали ответ

В своем отчете главный прокурор страны сообщила, что за прошлый год втрое выросло число лиц, получивших подозрение от Офиса генерального прокурора. В их число вошли 24 сотрудника органов внутренних дел, трое прокуроров, пять судей и 10 гражданских лиц.

Аналогично троекратно выросло и число обвинительных актов, направленных в суд. С подачи ОГП украинская Фемида занялась четырьмя десятками человек.

Наконец, еще в сотне уже начатых судебных дел по делам Майдана, где проходит около 200 человек, Офис Генпрокурора “обеспечил поддержание публичного обвинения“.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла заявление в связи с седьмой годовщиной трагических событий на Майдане в феврале 2014 года во время Революции Достоинства. В нем Рада дала оценку событиям Евромайдана.