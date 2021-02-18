Украинцам планируют делать по две прививки от COVID, - Степанов

После окончания первой кампании по вакцинации в стране хотят провести еще одну повторно.

В МОЗ намерены организовать, как минимум, две кампании по вакцинации населения от коронавируса.

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Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире ток-шоу Василия Голованова.

По словам министра, первые прививки украинцы точно получат уже в феврале. В планах - провести первую волну вакцинации в как можно более сжатые сроки.

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После этого будет организована еще одна полноценная кампания, в рамках которой украинцы получат вторую дозу препарата. По прогнозам Степанова, она пройдет примерно через полгода, а может, и позже – до девяти месяцев. Все будет зависеть от свойств вакцины.

Мы должны понимать, что в ближайшее время коронавирус никуда, скорее всего, не денется. И вторую прививку нужно будет делать обязательно, - подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что в Украине заработал портал с информацией о вакцинации. Там можно будет прочесть практически все, что нужно знать о прививках от COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что названы сроки поставок вакцин по механизму COVAX.

