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Украинцам планируют делать по две прививки от COVID, - Степанов

Комментариев: 1
После окончания первой кампании по вакцинации в стране хотят провести еще одну повторно.
Максим Степанов
Максим Степанов
Скриншот видео

В МОЗ намерены организовать, как минимум, две кампании по вакцинации населения от коронавируса.

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Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире ток-шоу Василия Голованова.

По словам министра, первые прививки украинцы точно получат уже в феврале. В планах - провести первую волну вакцинации в как можно более сжатые сроки.

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После этого будет организована еще одна полноценная кампания, в рамках которой украинцы получат вторую дозу препарата. По прогнозам Степанова, она пройдет примерно через полгода, а может, и позже – до девяти месяцев. Все будет зависеть от свойств вакцины.

Мы должны понимать, что в ближайшее время коронавирус никуда, скорее всего, не денется. И вторую прививку нужно будет делать обязательно, - подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что в Украине заработал портал с информацией о вакцинации. Там можно будет прочесть практически все, что нужно знать о прививках от COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что названы сроки поставок вакцин по механизму COVAX.

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Теги: вакцинация, коронавирус COVID-19, МОЗ
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Комментариев (1)
WTF2wtf    18.02.2021, 13:33
Оценка:  0
WTF2wtf
Ну это вроде логично,
если вакцина двухкомпонентная ...
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