"Украина превратилась в проект западных стран", - Кремль

РФ считает Украину недружественной для себя страной.

Российские власти считают Украину недружественной для себя страной, она якобы "превратилась в проект западных стран". Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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По его словам, в 2014 году в Украине якобы произошел "силовой переворот при попустительстве ряда западных стран".

Он также назвал российскую военную агрессию "серьезной проблемой на юго-востоке" территории Украины, с которой Киев якобы не хочет справляться путем выполнения ранее достигнутых Минских соглашений.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин пообещал усилить поддержку временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сказал, что для урегулирования ситуации на Донбассе Украина должна действовать активно и системно, а сам конфликт называть войной.