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"Украина превратилась в проект западных стран", - Кремль

Комментариев: 2
РФ считает Украину недружественной для себя страной.
Владимир Путин
Владимир Путин
EPA/UPG

Российские власти считают Украину недружественной для себя страной, она якобы "превратилась в проект западных стран". Об этом завил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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По его словам, в 2014 году в Украине якобы произошел "силовой переворот при попустительстве ряда западных стран".

Он также назвал российскую военную агрессию "серьезной проблемой на юго-востоке" территории Украины, с которой Киев якобы не хочет справляться путем выполнения ранее достигнутых Минских соглашений.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин пообещал усилить поддержку временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сказал, что для урегулирования ситуации на Донбассе Украина должна действовать активно и системно, а сам конфликт называть войной. 

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Теги: Россия, РФ, Украина, Леонид Кравчук, Владимир Путин
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Комментариев (2)
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MNI1957    18.02.2021, 13:45
Оценка:  0
MNI1957
кремлепут,Украина превратилась в то,что ты и не подозреваешь
WTF2wtf    18.02.2021, 13:32
Оценка:  0
WTF2wtf
Снова парят это конченое Хyйло кремлевское с его упоротыми набросами ... это просто глава иностранных оккупантов, начавший войну против Украины по своей личной прихоти, оккупировавший два региона нашей страны и смешавший захваченный м Донбасс с грязью и кровью ради захваченного чуть раньше Крыма
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