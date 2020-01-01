Укрпочта выпустит марки с ВСУ, Генштаб протестует

Военное командование возмутилось решением почтовой службы.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины возмутился планами Укрпочты выпустить серию почтовых марок, посвященных Сухопутным войскам ВСУ. Возмущение военных вызвали не сами марки, а выбранная дата презентации – 23 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

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“Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием “Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска“, - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Генштабе, Россия, которая ведет войну против Украины, 23 февраля отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России. По этой причине в Генштабе считают недопустимой эту дату для продвижения ВСУ и Сухопутных войск в частности.

Дата презентации этого выпуска марок не была согласована с руководством Вооруженных Сил Украины. Обращаемся с требованием к Укрпочте отсрочить ее. Предлагается первое погашение почтовых марок указанной серии приурочить ко Дню украинского добровольца – 14 марта.

Напомним, министр Таран объяснил, чем Минобороны отличается от Генштаба. В рамках реформирования ВСУ на пути к стандартам НАТО были пересмотрены роли ключевых органов военного управления.